'Gezi' soruşturması: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Ünlü menajer Ayşe Barım'ın, "Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında "Gezi odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar" üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu iddia edilen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı.

AYŞE BARIM GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.