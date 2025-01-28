Gezi soruşturması: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

Ünlü menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ergenç ve Kocaoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan ifadeleri ortaya çıktı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, oyuncu Halit Ergenç 24 Ocak’ta tanık olarak verdiği ifadesinde, oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu, 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirtti.

"Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık" diyen Ergenç, "Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansında devam ediyorum. Mehmet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik" ifadelerini kullandı.

Gezi Davası hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini kaydeden Ergenç, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

RIZA KOCAOĞLU: YÖNLENDİRME OLMADI

Rıza Kocaoğlu ise ifadesinde Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyledi.

Kendisine Ayşe Barım ile Gezi eylemleri döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulan Kocaoğlu, "Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı" ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu, şunları söyledi: "Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararlarımı kendim alırım. Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik."

Rıza Kocaoğlu, Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Kavala ve Mater’i tanımadığını söyledi.