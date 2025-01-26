Gezi soruşturması: İfadeye çağrılan oyunculara tek soru soruldu

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ünlü menajer Ayşe Barım'ın, "Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmada, ünlü oyuncular ifadeye çağırıldı.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağını kaydederek, soruşturmanın genişleyeceğini açıkladı.

Barım’ın gözaltına alındığı ve ünlü oyuncuların tanık sıfatıyla ifade verdiği soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

OYUNCULARA NE SORULDU?

Sosyal medyadan paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, "İfade veren oyuncular gözaltına alındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Erdinç, "Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren oyuncuların gözaltına alındığı veya hala gözaltında bulunduğu iddiaları gelmektedir. Bu bilgiler doğru değildir. Başka oyuncuların da ilerleyen süreçte tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulması beklenmektedir. Bu nedenle, söz konusu isimlerin hiçbiri gözaltında değildir. Yani soruşturma kapsamda, gözaltında bulunan tek isim, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'dır" ifadelerini kullandı.

Erdinç, tanık olarak ifade veren oyunculara, "Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi eyleme katıldıklarının" sorulduğunu aktardı.

AYŞE BARIM GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı direnişinde sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği iddia edilmişti.

Barım'ın, Gezi Davası'nın sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Direnişi'nin başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım, Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı.