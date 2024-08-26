Gezi tutuklularını ziyaret eden AKP'li Türkeş: Bir örgüt intibası vermiyorlar

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, cezaevinde ziyaret ettiği Gezi Direnişi tutsakları için “Bende bir örgüt intibası vermiyor” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Türkeş, Gezi davası kapsamında cezaevinde olan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etmişti.

Türkeş, bu ziyaretteki izlenimlerini şöyle anlattı:

"Gezi Parkı sanıklarını ziyaretiniz nasıl geçti?

Moralli buldum. Kendileriyle aynı siyasi görüşe sahip olmayan birinin bu işe ilgi gösteriyor olmasından memnunlar. Son bir hafta içinde bir iletişimsizlik oldu Adalet Bakanlığı ile. O gecikmeye hayret etmişler.

Osman Kavala sizde nasıl bir intiba bıraktı?

Çok dingin. Bu kadar süredir bir nevi beyhude tutukluluğunun içinde olan insan açısından çok aklı başında. Eğitimli insan olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, aklı başında insan ve çok dingin bakıyor meselelere. İnancı yükselmiş bir şahsiyet gözledim.

Ben Tayfun (Kahraman) Bey’in de o kadar genç olduğunu bilmiyordum.

Aileleri de çok aklı başında davranıyor.

Bir örgüt intibası vermiyorlar.

Tüm Gezi Parkı için tutukluları için diyorsunuz değil mi?

Beş kişinin ziyareti sonucunda; Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfın Kahraman ile hanımefendiler (Çiğdem Mater, Mine Özerden) de öyle.

Diyelim ki üç PKK’lıyı, üç tane İşçi Partiliyi veya üç MHP'liyi görseydim farklı olurdu. Ama bunlara baktığında içinde farklılıklar olduğunu gözlemliyorsunuz. Bu tabi çok subjektif. Ama benim gözlemimde yok öyle bir şey.

Can Atalay nasıl geçti görüşmeniz?

Genel konuları konuştuk. Oturup dosya dosya konuşmuyorsunuz. Genel bir sohbet oluyor.

Görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı bilgi istedi mi?

Yok, böyle bir fırsat doğmadı.

Başka bir ziyaret daha düşünüyor musunuz?

Şimdilik bu kadar. Zaten bu ziyaret kapsamın dışındaydı. Biz işin hukuk boyutuna dikkat çekmeye çalışırken, böyle bir ziyaret ihtimali çıktı. Hem onların arzu ettiğini duyduk. Çiğdem Hanım da diğer hanım da öyle. Onlarla da çok güzel geçti."

MECLİS'TEKİ SALDIRI: İŞİN HİÇ ORAYA GELMEMESİ LAZIMDI

Gıda zehirlenmesi yaşadığı için Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan Genel Kurul’a katılamayan Türkeş, AKP 'li Alpay Özalan’ın TİP milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasına ilişkin de açıklama yaptı.

Ahmet Şık'ı provokasyon çıkarmakla suçlayan Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Şık’ınki provokatif bir konuşmaydı. Kürsüye gelip hakaretamiz ifadeleri kullanırsa öbür tarafın elini bağlayıp seni seyretmesini beklemiyorsunuz. Yapılmaması lazımdı. Şık da amacına ulaştı. Bana göre üzgün değildir olanlardan.

TBMM açısından çok kötü oldu. Bir gün önce Mahmut Abbas'ı getiriyorsun, olağanüstü toplantıya çağırıyorsun, dünyaya mesaj veriyorsun. Ertesi günü yerde milletvekilinin kanı var. Hangi yerde? Bir gün önce Mahmut Abbas’ın ayağının bastığı yerde. Bununla mı biz barışı sağlayacağız? Bununla mı dünya barışına katkı sunacağız?

Milletvekili dediğin insanlarda asgari kültür, asgari feraset, bir bilinç olmasını insanlar arzu ediyor. Bunu parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. İşin hiç oraya gelmemesi lazımdı. Bu saatten sonra kim haklı, kim haksız; konuşmanın faydası yok. Kötü bir şey oldu."