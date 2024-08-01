Gezi tutuklularını ziyaret eden AKP'li Türkeş: Hepsinin moralleri yüksek

Gezi Davası mahkumlarını ziyaret eden AKP'li Tuğrul Türkeş, yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Yargılama süreçlerini konuştuklarını anlatan Türkeş, “Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim" dedi.

Cezaevinde tutulan Gezi Davası mahkumlarını ziyaret eden AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

12punto'dan Müyesser Yıldız'a konuşan Türkeş, “Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim. Konularına hakimler ve gelişmeleri takip ediyorlar" dedi.

Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'la, Bakırköy Cezaevi'nde de Çiğdem Mater ve Mine Özerdem'le ayrı ayrı görüşen Türkeş, yargılama süreçlerini konuştuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"3-5 benzemez adamı bir torbaya koyup bir grubun adamı diye tarif etmek mümkün değil. Osman Kavala başka bir adam, Tayfun Kahraman başka bir adam, Can Atalay başka bir adam. Bu durum bile bunların aynı çetenin elemanı gösterilmesinin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbirimiz aynı siyasi görüşe sahip değildik, en şeker tarafı bu. Farklı siyasi görüşteki insanların farklı şartlarda bir araya gelip, konuşması başlıbaşına önemli.”

"1 SAAT NEFES ALDIRABİLDİYSEM NE MUTLU"

Öncesinde çeşitli tartışmalara ve tepkilere yol açan ziyareti için, “İyi ki yaptım” diyen Türkeş, şöyle devam etti:

“Bu ziyaret hukuk arayışımın bir parçası değildi. Ekstradan çıktı. Esas amacım, ülkemizdeki yargılama süreçlerinin hukuk içinde yapılmasını sağlamak. Bu tartışılıyor, iyi bir şey. Konunun magazinleştirilmemesi için bundan sonra izlenimlerimi sadece ilgililere, merak edenlere anlatacağım.”

Türkeş son olarak, “Onlara 1 saat nefes aldırabildiysem, ne mutlu” dedi.