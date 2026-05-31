Gezi umuttur!

HABER MERKEZİ

Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek Topçu Kışlası yapılması planına karşı başlayan ve kısa sürede ülke tarihinin en kitlesel toplumsal hareketine dönüşen Gezi Direnişi, 13’üncü yılını geride bıraktı.

31 Mayıs 2013’te doğayı talana karşı savunan binlerce kişinin iktidara karşı başlattığı mücadele; adliye önlerinde iradesini savunanların, Akbelen’de, İkizköy’de toprağına sahip çıkanların ve üniversitelilerinin direnişindeki ortak payda, iktidarın baskı rejimine karşı itiraz olmaya devam ediyor.

Polisin sert müdahaleleri ve yaşamını yitiren onlarca kişiyle hafızalara kazınan Gezi Direnişi’nin ardından iktidar, aradan geçen 13 yılda mücadeleyi kriminalize etme çabasından vazgeçmedi. Gezi Davası’ndaki hukuksuz tutuklamalar, bugün muhalefetin hareket alanını daraltmaya yönelik genel bir stratejiye dönüşmüş durumda.AKP’ye karşı biriken öfke ve itiraz aradan geçen 13 yıla karşı Gezi Direnişi’nin kendisinde vücut bulurken sokaklar, meydanlar, üniversiteler bugünün siyasal ikliminde toplumsal muhalefetin sahnesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile başlayan belediye operasyonları ve CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı Gezi’den bu yana biriken kitlesel refleksi yeniden harekete geçirdi. 19 Mart’ta başlayan Saraçhane eylemleri, ülkenin dört bir yanında madene, talana karşı duranlar ve bugünse butlan kararına karşı Ankara’da bir araya gelen binlerce yurttaş, tek adam rejiminin korkulu rüyası.

MİLYONLARIN SESİ

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi’nin 13'üncü yılı dolayısıyla bugün saat 19.00’da Taksim’de bir araya gelecek. Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, basın açıklamasına çağrı yapıldı. Açıklamada, "Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan milyonların sesidir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hâlâ kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hâlâ büyük bir umut olarak durmaktadır."

YENİDEN YÜKSELİYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Gezi Direnişi'nin yıldönümü için yaptığı açıklamada, aradan geçen 13 yıla karşın taleplerin hâlâ güncelliğini koruduğunu vurguladı. Koramaz, Gezi Direnişi'nin baskıya, rant politikalarına, otoriterliğe ve hukuksuzluğa karşı halkın ortak sesi olduğunu söyledi. Koramaz, “Gezi’nin ortaya çıkardığı dayanışma ruhu, bu ülkenin demokrasi mücadelesinde yaşamaya devam etmektedir. Bugün üniversitelerde özgürlük talep eden gençlerde, emeği için direnen işçilerde, yaşamları için direnen kadınlarda, doğasını ve kentlerini koruyan yurttaşlarda Gezi’nin sesi yeniden yükselmektedir” dedi.