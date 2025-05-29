Gezi’de düşene dövüşene bin selam

Haber Merkezi

Gezi Direnişi’nin 12’inci yıldönümü yaklaşırken üniversite öğrencileri okullarında direnişi anıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Davutpaşa Kampüsü’nde buluşan öğrenciler, "12 yıl önce yanan mücadele ateşi hâlâ güçlü. Gezi’de kaybettiklerimizi unutmayacağız" dedi. Anmada, ‘Gezi’de düşene dövüşene bin selam’, sloganları atıldı.

A kapısına yürümek isteyen öğrenciler, güvenlik çemberine alındı. Ardından güvenlik, öğrencilere müdahalede bulundu. Yaşanan müdahaleye rağmen öğrenciler sloganlarla yürüdü. Yeditepe Üniversitesi’nde de SOL Genç’li öğrenciler, okul binasından “Gezi şehitleri ölümsüzdür” pankartı sallandırdı.

SOL Genç’ten yapılan açıklamada, “Yeditepe Üniversitesi’nden sesleniyoruz. Gezi’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı yaşatacağız. Gezi Bizim, Gelecek Bizim” denildi. Gezi tutuklusu Şehir Plancısı Tayfun Kahraman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi 12 yaşında. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine” ifadelerine yer verdi.

CHP Lideri Özgür Özel ise X’te yaptığı paylaşımında Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in özgürlüğüne kavuşması gerektiğini yineledi.

"Yeşiliyle, doğasıyla, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz bugün de sürüyor" diyen Özel, Gezi’de yaşamını yitiren yurttaşları da andı.