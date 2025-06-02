Gezi’de düşenler yol gösteriyor

Ezgi Can CEYLAN

İktidarın Gezi Parkı’nı Topçu Kışlası’na çevirme planına karşı başlayan protestolar kısa sürede ülke genelinde iktidara karşı mücadelenin sembolü oldu. Direniş tarihe damga vurdu. Rejimin hemen her gün hedef aldığı Gezi toplumun hafızasından silinmezken, yol göstermeyi sürdürüyor. Gezi Direnişi’nin 12’nci yıldönümünde yaşamını yitirenler için anmalar sürüyor. Her etkinlik öncesi Gezi korkusunu atamayan iktidarın adeta OHAL önlemleri ise sürüyor.

Gençlik örgütleri, Gezi eylemlerinin 12’nci yıl dönümü dolayısıyla “Gezi Şehitleri Gençliğin Mücadelesinde Yaşıyor” çağrısıyla Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünden Güven Park’a yürüyüş düzenledi. 12 yıl önce polis Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük burada anıldı. Güvenpark’ta, Sarısülük’ün vurulduğu yere karanfil bırakıldı.

ALİ İSMAİL HÂLÂ ARAMIZDA

Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından dövülerek katledilen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı günün 12. Yılında anılacak. İlk olarak bugün üniversite öğrencileri saat 14.00’te Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesi önünde buluşacak. Üniversitedeki anma ardından saat 17.00’de Disk-KESK-TMMOB-TTB ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) çağrısıyla Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı sokak olan Sanayi Sokak’ta anma gerçekleştirilecek. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri etkinliği için de saat 19.00’da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde buluşulacak. BirGün Gazetesi yazarı ve Onlar TV’nin programcısı Timur Soykan da ödül alan isimler arasında.

AYVALITAŞ ANILACAK

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinde polis Mehmet Görkem Demirbaş’ın kullandığı aracın çarpması sonucu katledilen Mehmet Ayvalıtaş için bir anma programı yapılacak. Ayvalıtaş bugün saat 11.00’de eski Çekmeköy Mezarlığı’nda anılacak. Saat 13.00’te ise yaşamını yitirdiği üst geçitte ayrıca anma yapılacak.

∗∗∗

94 GÖZALTI

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak’ta yapılan anmanın ardından 94 kişi polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı. 94 kişiden 82’si emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.