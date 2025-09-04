Gezi’de hayatını kaybedenler teröristmiş!

Tutuklular kitap ve dergi yasaklarından sohbet hakkının engellenmesine kadar birçok ihlalle karşı karşıya. İhlaller sürerken İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde de skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre beraber çizimler yapıp yazılar yazan tutuklular “toplumsal ayaklanmalar” başlığını belirleyerek çizimlerde ve yazılarda Gezi Direnişi’ne yer verdi. Berkin Elvan’ın Ethem Sarısülük’ün omzunda olduğu, Gezi’de hayatını kaybedenlerin klasikleşmiş çizimi resmedildi. Altına da “Gezi Şehitleri ölümsüzdür” notu düşüldü. Toplam 52 sayfa olan yazı ve çizimler postaya verilerek mektup olarak gönderildi.

İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi ise Gezi Direnişi’ne dair ögeler barındıran tüm mektuplara sansür uyguladı. Sakıncalı mektup değerlendirme kararında, “Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunularak yasadışı eylemler sırasında ölen terör örgütü mensuplarına şehit ifadesi kullanılmıştır” denildi.

Öte yandan mektupların “Terör örgütü propagandası içerdiği, devleti küçük düşürmeye ve yasadışı eylemleri meşru göstermeye çalıştığı” önü sürüldü. Gezi’de hayatını kaybedenler hakkında ise “Terör örgütü mensuplarından şehit olarak bahsedilerek yüceltilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

∗∗∗

HAK GASPI OLAĞANLAŞTIRILIYOR

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkûmlar birçok hak ihlali yaşadıklarını belirtti. BirGün’e yazdıkları mektupta sorunlarını ve taleplerini sıraladılar.

Bazıları şöyle:

• Disiplin Cezaları: Birçok tutuklunun hücre cezası aldığı belirtildi. Aynı zamanda keyfi olarak televizyonlarının alındığı, telefon haklarının kullandırılmadığı ve havalandırma haklarının 1 saat ile sınırlandırıldığı öne sürüldü. Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle yapılan açlık grevlerine destek için 1 haftalık açlık grevi yapan tutuklulara ise 1 ay boyunca tüm etkinliklerden men edilme veya ücretli çalıştıkları işten yoksun bırakılma cezası verildi.

• Tedavi Hakkı Engelleri: Bazı tutukluların semt polikliniklerine sevklerinde tekli ring dayatması yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine tutuklular muayeneye gidemedi.

• Tek Kişilik Hücre Dayatmaları: Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmayan tutuklular 3 kişilik hücrede kalması gerekirken tek kişilik hücrelerde tutularak cezalandırılıyor.

• Kitap Dergi Yasakları: Hakkında toplatma kararı olmayan kitaplar yasaklanıyor.

• Sohbet Hakkı Gaspı: 10 saat olarak uygulanması gereken sohbet hakkı 2.5-3 saat arası uygulanıyor.