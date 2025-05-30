Gezi’den Beyazıt’a mücadeleye devam

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Gezi Direnişi’nin 12’nci yıldönümünde Orta Bahçe’de eylem düzenledi. “Taksim’den Beyazıt’a, Gezi’nin öfkesiyle barikatları aştık. Gezi 12 yaşında” yazılı bir pankart taşıyan Edebiyat Fakültesi öğrencileri, “Biz Gezi’nin çocukları olarak, olduğumuz her alanda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Eylemde sık sık “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atıldı.

Ankara Üniversite öğrencileri "Gezi’den bugüne gençlik direnişte" pankartıyla kampüste bir araya geldi. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ise okula pankart astı. Öte yandan Gezi direnişinin simgelerinden biri olan “Duran Adam” eylemini Taksim’de yapmak isteyen 21 genç ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 çocuk serbest bırakılırken, 19 kişi adliyeye sevk edildi. 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltına alınanlara Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlaması yöneltildi. Gençler gözaltı sürecinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını, ters kelepçe uygulandığını ifade etti. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri de Gezi’de yaşamını yitirenleri andı.