Gezi’nin ruhu hâlâ meydanlarda

HABER MERKEZİ

Ülke tarihinin en büyük eylemlerinden olan Gezi Direnişi’nin 12’nci yıldönümünde yurt genelinde anıldı.

Yapılan eylem ve basın açıklamalarında bir araya gelen yurttaşlar “Karanlık gider, Gezi kalır” dedi.

Haziran İsyanı’nın doğduğu kent İstanbul’da ise Saray yönetimi adeta fiili OHAL ilan etti. Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla 19.00’da gerçekleştirilecek açıklamadan 4 saat önce İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro istasyonu ve Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı kapatıldı, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri durduruldu.

Açıklamaya saatler kala İstiklal Caddesi’ne ve Taksim Meydanı’na çıkan tüm sokaklar da polis ekiplerince kapatıldı, Galatasaray Meydanı dört ayrı koldan ablukaya alındı. Önceki yıllarda açıklamanın gerçekleştirildiği yerlerden olan Mis Sokak’a gözaltı araçları konuşlandırıldı. Gezi Direnişi’nin yıldönümünde bir araya gelen yurttaşlar ise tüm engellemelere rağmen Mis Sokak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada ‘‘karanlık gider, Gezi kalır’’ ve ‘‘12’inci yılında Gezi yaşyor, barikatları aşıyor’’ yazılı bir pankart açıldı, ‘‘Umutsuzluğa kapılma, Gezi’deki ağaçlar duruyor hâlâ’’ ve ‘‘Ağacı parkı koruruz, Gezi olur geliriz’’ yazılı dövizler taşındı. Yurttaşlar, sık sık ‘‘Gezi’de düşene, dövüşene bin selam’’ ve ‘‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’’ sloganları attı.

Öte yandan Gezi ülkenin birçok kentinde anıldı. İzmir’de, İzmir Emek ve Demokrasi güçleri saat 18.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Eskişehir’de de halk, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Köprübaşı’ndan Ulus’a yürüyüş gerçekleştirdi. Mersin’de de bir araya gelen yurttaşlar Gezi’nin bugünkü mücadelede yaşadığını vurguladı. Ankara’daki anma ise bugün saat 17.00’de Güvenpark’ta gerçekleştirilecek.

GEZİ GEÇMİŞ DEĞİL GELECEK

Taksim Dayanışması, Gezi’nin 12’nci yılında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘‘12 yıl önce tüm güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi’nin yıldönümünde, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz.’’

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HAZİRAN’DAN MART’A İSYAN

Sol sosyalist partiler, konfederasyonlar, sendikalar ve meslek örgütleri Gezi Direnişi’nin yıldönümünde açıklama yaptı

SOL Parti

“Haziran’dan Mart’a bu isyan dinmez! Bir avuç zorbanın karanlığı bitecek, halk kazanacak.”

CHP Lideri Özgür Özel:

Adil gelecek için mücadelemiz sürüyor. Hapiste tutulan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in özgür kalmasını diliyorum.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları:

Onurlu direnişimiz Gezi, 12 yaşında! Gezi, milyonların iradesiydi. Gezi, bu ülkenin vicdanının ortak sesiydi. Gezi bizdik, Gezi hepimizdik!

Emek Partisi (EMEP):

Gezi, tek adam ve saray rejimi faşist bir rejimi inşa etmek için attığı adımlar karşısında halkın dur iradesidir.

Türkiye Komünist Partisi (tkp):

Gezi günlerinde boyun eğmeyen halkımız hâlâ düzen temsilcilerinin korkusu olmaya devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu:

31 Mayıs 2013’te, saat 13’te DİSK’in çağrısıyla Taksim’de buluşmuştuk. Karanlık gider, Gezi kalır!

KESK:

Adaleti savunanlar Gezi’nin açtığı yolda ortaklaşmanın mümkün olduğunu göstermeye devam ediyor.

TMMOB:

Gezi, yalnızca tarihin bir dönemiyle sınırlı kalmış bir halk hareketi değildir. Gezi Direnişi gelecek mücadelemizdir.

TTB:

Gezi’den Saraçhane’ye aydınlık gelecek için umutla tekrar ediyoruz; Adalet mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Eğitim Sen:

Gezi direnişi, toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor!

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar:

Zorbalar gider, halk kalır. Gezi 12 yaşında!

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GEZİ BİRLİKTE DİRENMEKTİR

Ali İsmail Korkmaz Vakfı da Gezi Direnişi’nin yıldönümünde açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gezi; özgürlüğü savunanların, demokrasiye sahip çıkanların, yan yana gelmenin ve birlikte direnmenin adıdır. 12 yıl önce bir avuç fidandan büyüyen umut, bugün hâlâ yüreklerimizde yeşermeye devam ediyor. Bu yıl da dayanışmayı, özgürlüğü ve demokrasiyi savunan tüm güzel yürekleri selamlıyor; aramızdan koparılanları saygı ve özlemle anıyor, cezaevindeki dostlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyoruz. Gezi, umuttur. Gezi, biziz. Gezi, hepimizin.”