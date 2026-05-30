Gezi’nin umuduyla meydanlara

HABER MERKEZİ

İstanbul’da 2013 yılında Gezi Parkı’nda başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan direnişin 13. Yıldönümünde yarın ülke genelinde eylemler düzenlenecek. Yapılan açıklamalarda eylemlerin sadece bir anmadan ibaret olmadığı belirtilirken tek adam rejimine karşı mücadele çağrısı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Taksim Dayanışması tarafından yapılan açıklamada Gezi’nin yalnızca bir protesto değil, milyonların demokrasi, özgürlük ve yaşam hakkı talebinin ortak sesi olduğunun altı çizildi. Açıklamada, “Gezi’den aldığımız umut ve dayanışma duygusuyla 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz” denildi.

Son dönemde rejimin muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına değinilen açıklamada, “Bu saldırılar demokrasiye darbedir” ifadelerini kullanıldı.

GEZİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR

Sosyal medyada da #Gezi13Yaşında etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, çok sayıda kullanıcı Gezi’nin toplumsal hafızadaki yerini koruduğunu vurguladı.

Öte yandan yarın akşam 19.00’da Taksim’de olacaklarını belirten Taksim Dayanışması’nın açıklamasının ardından birçok emek meslek örgütü, siyasi parti ve gençlik örgütü de 31 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını açıkladı.

Gezi’ye ilişkin yapılan açıklamalardan bazıları ise şöyle:

TMMOB: Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz: 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!

KESK: Üzerinden geçen yıllara rağmen, kampüslerde, meydanlarda, sokaklarda adaleti ve eşitliği savunanlar Gezi’nin açtığı yolda, baskının değil dayanışmanın, tahakkümün değil ortaklaşmanın mümkün olduğunu göstermeye devam ediyor.

TTB: Tüm bu kuşatmalara karşı büyüyen toplumsal dirençten, tarihimizden ve Gezi’den aldığımız kararlılıkla bugün Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaşın karşısında barışı; baskının, şiddetin ve kutuplaşmanın karşısında ise laik, demokratik ve barış içinde bir geleceği savunmaya devam ediyoruz.

CHP Lideri Özgür Özel: Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur. Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik… Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun.

SOL Parti: Gezi umuttur, onurdur. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürüyle, Gezi'nin dayanışmacı ruhuyla 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim’deyiz!

Ankara Barosu: Gezi Parkı’nda bir ağacı savunarak başlayan direniş, sadece doğayı değil, ifade özgürlüğünü, barışçıl toplanma hakkını ve onurlu yaşam talebini savunan milyonların ortak sesine dönüştü. Gezi, bir hak arayışıdır. O günün cesareti, bugün hâlâ milyonların vicdanında yaşıyor.