Gezi’nin yarattığı değerler hâlâ ayakta

Gezi direnişinin üzerinden tam 11 yıl geçti. Direnişin yıldönümünde tüm engellemelere rağmen yurttaşlar İstanbul’da İpek Sokak’ta bir araya geldi. Yapılan açıklamada “Gezi eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Gezi direnişinin üzerinden 11 yıl geçti. Ülkenin birçok bölgesinde direnişini yıldönümüne ilişkin açıklamalar yapılırken İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla yurttaşlar Taksim İpek Sokak’ta bir araya geldi. Açıklama öncesinde İstanbul Valiliği’nin kararıyla Taksim ablukaya alındı, metro seferleri de durduruldu. Tüm engellere rağmen yapılan açıklamaya ise birçok siyasi parti, emek meslek örgütü, sendika ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklama öncesi sık sık ‘Her yer Taksim her yer direniş’ sloganı atıldı.

Taksim Dayanışması adına okunan açıklamada ise “Karanlık gider, Gezi kalır” ifadeleri yer alırken açıklamada öne çıkanlar şöyle: “GEZİ direnişini darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Çünkü GEZİ’deki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak; Kadın cinayetlerinden, doğa katliamlarına, 1 Mayıs Taksim meydan yasağından, eğitim ve sağlıktaki piyasalaştırma ve yozlaştırma uygulamalarına kadar süren onlarca sorun karşısında tepkisizliği amaçlar. Çünkü GEZİ’deki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak; Tahammül edilemez boyutlara varan hayat pahalılığının ve yüksek enflasyon karşısında bütün emekçilerin ve emeklilerin ücretlerini baskılayarak yoksullaştırmayı hedefleyen “sıkılaştırma” politikalarına sessiz kalınmasını amaçlar.

TÜM BU ÇABANIZ BEYHUDEDİR

Soma’dan Çorlu’ya, İkizdere'den Aladağ’a, Hopa’dan Boğaziçi’ne, İliçten Kobani’ye, Gezi’ye verilen adalet mücadelesini sindiremezsiniz. Türklerden Kürtlere, gençlerden yaşlılara, kadınlardan Lgbti+ bireylere, öğrencilerden cumartesi annelerine, emekçilere demokrasi için, eşitlikler için, özgürlük için kol kola girip baskılara karşı direnenlerin birliğini sindiremezsiniz.

11 yıldır söylediklerimizi bugün de hatırlatıyoruz: GEZİ Direnişi’nin gerçekten görülmesi gereken bir davası, unutturmayacağı değerleri ve kayıpları var. GEZİ Direnişi’nin Berkin’in, Hasan Ferit’in, Ali İsmail’in, Ahmet’in, Mehmet’in, Abdo Can’ın, Medeni’nin, Ethem’in katillerinden ve azmettiricilerinden sorulacak bir hesabı var. GeziDirenişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek”

Öte yandan Gezi’nin yıldönümünde birçok siyasi parti ve sendika da yazılı açıklama yayımladı. O açıklamalardan bazıları şöyle:

Emek Partisi (EMEP): " Gezi’nin yıldönümünde uydurma gerekçelerle hapsedilen Gezi tutuklularının serbest bırakılması, kamu görevlilerinin yargılanması, Can Atalay’ın gasp edilen milletvekilliğinin iade edilmesi bir an önce gerçekleşmelidir. Türkiye’de kapitalist sömürücülere ve onların tek adam iktidarının uyguladığı, halkı biraz daha yoksullaştırıp işsizleştiren, kentleri yaşanamaz hale getiren ekonomi politikasına karşı ekmek, adalet, barış ve özgürlük için mücadeleyi yükseltme zamanıdır

Türkiye Komünist Partisi (TKP): “Bu ülkeyi emperyalistlerden, sömürücülerden, tarikatlardan kurtarmak için emekçilerin yeniden ayağa kalktığı Haziranlara ihtiyacımız var”

DEM Parti: “Gezi Direnişinde yükselen özgürlük sesi sokaklarda yankılanmaya devam ediyor. Özgürlük ve demokrasi yolunda Gezi'de hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Gezi tutsağı arkadaşlarımızla özgür dünyayı mutlaka kuracağız”

Türkiye İşçi Partisi (TİP): “Bu ülkenin ağacını, suyunu, taşını, toprağını korumak isteyenlerin direnişi Gezi 11 yaşında. Memleketin her bir güzelliğini tarumar edenlerin bizi hapsetmek istediği karanlık gidecek, Gezi kalacak!”

Eğitim Sen: “Biliyoruz ki milyonların demokrasi, adalet ve özgürlük talebi ortadayken, farklılıklarımızla birlikte eşitçe ve özgürce yaşama irademizi Gezi Davası’nda verilen cezalarla sindirmek istiyorlar. Gezi Davası’nda beraat kararlarını birlikte karşılayacak, şarkılarımızı söyleyecek ve el ele vererek yarınımızı inşa edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız”