GGC, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaparak basın emekçilerini kutladı. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin fedakarlık ve cesaretle halkın bilgi edinme hakkı için zor şartlarda görev yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, "Objektif ve dürüst habercilik anlayışıyla zor şartlar altında, baskılara ve çeşitli engellere rağmen mesleklerini icra etmeye devam eden, kamuoyunu aydınlatma görevlerini yerine getiren tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Özgür ve tarafsız bir basının olmadığı yerde demokrasiden söz edilemeyeceği vurgulanan GGC açıklamasında, "Basın özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması ve meslektaşlarımızın daha iyi çalışma şartlarında görev yapabilmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyor, toplumun aydınlanması yolunda verdikleri mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.