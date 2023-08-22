GGM’de avukatlara keyfi engelleme

İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan müvekkilleriyle görüşmek için GGM’ye giden avukatların keyfi ve hukuk dışı bir şekilde işlem yapmalarına engel olunuyor. İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, keyfi uygulamalara ve hukuksuzluğa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Zeynep KALYONCU

İzmir Barosu, İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan müvekkilleriyle görüşmek veya dosya incelemek isteyen avukatların karşılaştığı hukuka aykırı uygulamalarından ötürü basın açıklaması gerçekleştirdi. Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde toplanan avukatlar “Avukatlığı engelleyen keyfi uygulamalarınıza ve hukuksuzluğa derhal son verin” yazılı pankart açtı.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak, İzmir Geri Gönderme Merkezi’nin haksız, kanuna ve anayasaya aykırı işlem ve nezaketsiz tutumlarının avukatların görevlerini yerine getirmesine engel olacak boyuta ulaştığını söyledi. Kaymak şunları dile getirdi: “Mesleki faaliyetleri kapsamında GGM’ye giden avukatların saatlerce bekletilmesi, keyfi bir şekilde müvekkilleriyle görüşmelerinin ve müvekkillerinin dosyalarının tamamına erişimin engellenmesi, görevli memurlar ve özel güvenlik ve jandarma tarafından avukatlara yönelik nezaketsiz ve kaba tutumlar “kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek” suçunu oluşturacağından bu uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerekmektedir.”

“MESLEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ”

Anayasanın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile de herkesin avukata erişim hakkının güvence altına alındığına değinen Kaymak, “Temel bir hak olarak tanımlanan avukata erişim hakkının kısıtlanması ancak kanunlarla mümkün iken kurum içi ‘hizmet yönergesi’ gibi kanuna aykırı uygulamalar ile kurumunuzda tutulu kişiler nezdinde hak kısıtlamasının yapılması Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla kısıtlama kriteri olarak kabul edilen ‘demokratik bir toplumda gereklilik, meşruluk ve ölçülülük’ ilkelerini de aykırıdır” dedi.

Bu uygulama ve tutumların hukuka aykırı olduğu gibi kamu yararı gözetmeyen ve kurumlar arası nezaket kurallarına da aykırı olduğunu vurgulayan Kaymak, “Personel yetersizliği, fiziki şartlar, yoğunluğu azaltmak gibi hukuki dayanaktan yoksun ve gerçekçi olmayan gerekçeler yerine sadece sorunları çözme iradesinin yeterli olduğu ve son derece basit önlem ve düzenlemelerle sorunları çözebilecekken baroların çözüm önerilerinin dikkate alınmaması kanuna aykırıdır” açıklamalarında bulundu.

Kaymak, son olarak şunları söyledi: “İzmir Barosu olarak mesleğimize yönelik fiili engellemelere karşı mesleğimizi savunmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Avukatız, buradayız! Mesleğimizi savunuyoruz!”