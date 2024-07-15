GGM’de ‘ikna odaları’ kuruldu

STK’ler tarafından BM İşkenceye Karşı Komite’ye sunulan raporda, Geri Gönderme Merkezleri’nde “gönüllü dönüş” için “ikna odaları”nın kurulduğu ortaya konuldu. Raporda geri gönderme ilkesinin ihlal edildiği aktarıldı.

Haber Merkezi

Göçmenlere yönelik nefret söylemleri günden güne artarken ülkede göçmenlerin uğradığı hak ihlallerinin sayısı da yükseliyor. BM İşkenceye Karşı Komite’ye sunulmak üzere Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Medya ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (MLSA) ile The World Organization against Torture’ın (OMCT) hazırladığı raporda göçmenlerin maruz kaldığı ihlallere yer verildi.

MA’nın haberine göre raporda geri göndermeme ilkesinin ihlal edildiği vurgulandı. Rapora göre göçmenler, “gönüllü geri dönüş form”larını imzalatmaya zorlanırken aynı zamanda Geri Gönderme Merkezleri’nde (GGM) gönüllü dönmeleri için “ikna odaları” kuruldu.

GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI

Raporda GGM’de, aile ziyaretlerinde, telefon görüşmelerinde sınırlamalar, yetersiz gıda gibi uygulamalar kötü muamele kapsamına alınırken personelin keyfi tutumlarına da dikkat çekiliyor. Göçmenlerin “gönüllü dönüş formları”nı imzalama konusunda fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığı da vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Göç merkezlerinde çalışan yetkililer belgeleri değiştirmekte ve hatta yabancı tarafından imzalanmış gibi ‘gönüllü dönüş’ belgeleri düzenlemektedirler. Yabancılar buna karşı çıktıklarında şiddetle karşılaşmaktadırlar. Merkezlerde kötü muamele korkusuyla ‘gönüllü dönüş’ prosedürlerini kabul etmektedirler.”

Rapora göre gözaltına alınan göçmenler, başka GGM’lere naklediliyor ve gönüllü olarak geri dönmelerini sağlamak amacıyla “ikna odaları” adı verilen odalara alınıyor. Bu uygulamaya direnilmesi durumunda ise yatak ve battaniye gibi temel ihtiyaçlar sığınmacıların elinden alınıyor.