GGM’deki Nana’ya tuzak kuruldu iddiası

İstanbul Üniversitesi (İÜ) yüksek lisans öğrencisi Azerbaycanlı Nanaxanim Babazade’nin yemekhane eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilmesine tepkiler sürerken Babazade hakkında sınır dışı kararı verildi. bianet'in haberine göre Babazade’nin avukatları karara itiraz ederken yürütmenin durdurulması talebiyle başvurular yapıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Babazade üniversite harcını yatırmasına karşın İl Göç İdaresi’nden “yanlış kuruma ödeme yaptığı” iddiasıyla aranarak görüşmeye çağrıldı. Göç İdaresi’ne giden Babazade’ye görevliler üniversitede katıldığı yemekhane protestolarını sordu.

Babazade’nin ifadesine göre, “Suçlu olduğunu, hukuken cezalandırılacağını” söylediler, arkadaşları hakkında bilgi istediler. Kısa süre sonra, “Pasaportunu getir, senin peşini bırakmayacağız, seni bu ülkeden göndereceğiz, bize bilgi ver” sözleriyle tehdit edildi. Aynı gün işyerine giden Babazade, burada polisler tarafından gözaltına alındı. Önce Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne, ardından da Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

28 Ağustos’ta Çatalca’daki GGM’de Babazade ile görüşen DEM Parti Milletvekili Özgül Saki şöyle konuştu: “Nana, sürekli tehdit edildiğini, ajanlık dayatıldığını, şiddete maruz kaldığını söyledi. Kendisine baskı yapıldığını, aynı baskının merkezdeki diğer mültecilere de uygulandığını anlattı. Nana’ya resmen kumpas kurulmuş yani yanlış ödeme yaptınız denildikten sonra böyle bir durum olmadığı asıl amacın onu oraya çekmek olduğu anlaşılıyor.”