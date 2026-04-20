Gheorghe Hagi'nin yeni görevi belli oldu

Romanya Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi getirildi. Deneyimli isim, Mircea Lucescu’nun ölümünün ardından görevi devraldı.

"O BENİM ÖĞRETMENİMDİ"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, Lucescu’ya duyduğu saygıyı dile getirerek, “Beni isteyen oydu. O benim öğretmenimdi. Bugün yaptığım birçok şeyde onun etkisi var. Cesurdu, gerçek bir adamdı” ifadelerini kullandı.

Göreve duygusal bir arka planla başladığını belirten Hagi, Lucescu’nun kendisine ilham verdiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, yeni dönemde kendi anlayışını da sahaya yansıtmak istediğini belirterek, “Belki de biraz cesaretle ben de yeni şeyler keşfedeceğim” dedi.

"İLK HEDEF EURO 2028"

Romanya’nın önündeki hedeflere de değinen Hagi, öncelikli amaçlarının UEFA EURO 2028’e katılmak olduğunu söyledi. Hagi’nin 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

Romanya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Hagi, teknik direktörlük kariyerinde milli takımı yeniden uluslararası turnuvalara taşıma hedefiyle göreve başladı.