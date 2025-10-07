Gheorghe Hagi Süper Lig’e dönebilir

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Selçuk Şahin ile yolların ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Ajansspor’da yer alan habere göre İstanbul temsilcisine, teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi, “Karpatların Maradonası” lakaplı Gheorghe Hagi önerildi. Eyüpspor’un Hagi’nin adını adaylar listesine aldığı iddia edildi.

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 60 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde efsanesi olduğu Galatasaray’ın yanı sıra Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda görev almıştı.

Öte yandan Hagi’nin oğlu da bir süre önce Türkiye’ye gelmişti. Corendon Alanyaspor, Gheorghe Hagi'nin 26 yaşındaki oğlu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.