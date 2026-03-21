Gheorghe Hagi: "Türkiye'nin büyük bir avantajı yok"

Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hagi, milli takım düzeyinde iki ülke arasında büyük bir fark görmediğini vurgularken Türkiye’nin tek avantajının ev sahibi olması olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN TEK AVANTAJI SAHASI”

Deneyimli futbol adamı, Türkiye’nin favori gösterilmesine temkinli yaklaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, sadece ev sahibi avantajından dolayı favori. Gördüğüm tek avantaj bu. Kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmandayız. Bunun dışında bir fark görmüyorum.”

ROMANYA’NIN TECRÜBESİNE VURGU

Hagi, Romanya Milli Takımı’nın son yıllarda önemli turnuvalarda boy gösterdiğini hatırlatarak kadronun uluslararası deneyimine dikkat çekti:

“Avrupa Şampiyonası’na katılmış bir takımdan bahsediyoruz. Ayrıca U21 ve U19 seviyelerinde de Avrupa Şampiyonaları oynayan bir jenerasyon var. Bu oyuncular bu maçların ne anlama geldiğini biliyor.”

“İKİ TAKIM DA BENZER SEVİYEDE”

Açıklamalarında iki takımın da benzer bir gelişim sürecinden geçtiğini belirten Hagi, sonuçtan çok form durumunun belirleyici olacağını ifade etti:

“Onlar da Avrupa Şampiyonası’na katıldı, biz de katıldık. Kazanamadılar ama bizden farklı değiller. Temelde iki takım için de en önemli şey tecrübe ve form durumu.”

MAÇ ÖNCESİ DENGE MESAJI

Hagi’nin sözleri, Türkiye-Romanya karşılaşması öncesinde dengeli bir mücadele beklentisini güçlendirirken, ev sahibi avantajı dışında iki ekip arasında belirgin bir üstünlük olmadığı yönünde yorumlandı.