Ghezzal Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, taraftarlara ve kulüp çalışanlarına veda etti.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, dün akşam oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş formasını son kez giydi.

Ghezzal, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Ghezzal, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı.

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Özellikle ilk sezonunda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük rol oynayan Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol 17 asist kaydetmişti.

Ghezzal, Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonda ligde 105 maçta oynadı. Bu maçlarda 15 gol 30 asist kaydetti.