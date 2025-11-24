Gian Piero Gasperini yine fark yarattı, Roma'yı zirveye taşıdı

AS Roma, Claudio Ranieri’nin ardından teknik direktörlüğe gelen Gian Piero Gasperini ile ligde zirveye çıktı. Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'da oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 27 puanla 12. hafta sonunda lider durumda.

Avrupa sahnesinde de ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ilerliyor. Haziran ayında Roma’nın başına geçen Gasperini, toplamda 16 maçta 2,06 puan ortalaması yakaladı. Uzun yıllar boyunca Atalanta’yı çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam, yeni kulübünde de etkisini gösterdi. Roma’nın gelecek hafta sahasında Napoli ile karşılaşacak.

Gasperini, Roma’daki başlangıcını şu şekilde yorumluyor: “Bu ekip çok şey vaat ediyor. 11 maçlık döneme ‘mucize’ demek doğru değil ama iyi yoldayız.” Tecrübeli teknik adam, teknik ve fiziksel olarak ilerlemeler kaydedildiğini ancak hâlâ “düzeltilmesi gereken çok şey” olduğunu belirtti.

Gasperini, Atalanta’daki, Roma’ya da benzer “yoğun, agresif ve hücum odaklı” oyun felsefesini yerleştirme niyetinde. Basında yer alan “krizi fırsata çevirme” başlıklarında, bazı sakatlıkların ardından Gasperini’nin alternatif çözümler aradığı örneğin genç oyuncu Tommaso Baldanzi’yi forvet olarak kullanma fikri gündemde.

Roma’nın sezon başındaki hedefi şampiyonluk değil ama şampiyonluğa oynayan ve sürdürülebilir yapı kuran takım görüntüsü. Basın, Gasperini’nin bu vizyonu uzun vadede oturtabileceğini söylüyor.

Rakiplerle kıyaslandığında, özellikle teknik gelişim açısından önümüzdeki aylarda farkın açılabileceği görüşü hakim. Ancak bu görüşlerin sabırlı bir süreç gerektirdiği de aynı metinlerde vurgulanıyor.