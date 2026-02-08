Giannis Antetokounmpo bahis şirketine ortak oldu: Etik tartışmaları büyüyor

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, ABD merkezli bahis platformu Kalshi’ye ortak olduğunu açıkladı. Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalshi’ye hissedar olarak katıldığını duyurdu.

Spor müsabakalarının yanı sıra farklı başlıklarda da bahis imkânı sunan Kalshi, açıklamasında aktif bir NBA oyuncusu olan Antetokounmpo’nun ligle ilgili piyasalarda işlem yapamayacağını bildirdi.

YASAK GELECEK

Şirket, içeriden bilgiye dayalı işlem ve piyasa manipülasyonunu önlemeye yönelik hizmet şartları gereği bu yasağın uygulanacağını vurguladı.

Duyurunun, NBA’de takas döneminin sona ermesinden yalnızca bir gün sonra gelmesi ve bir yıldız oyuncunun doğrudan bir bahis platformuyla ticari bağ kurması, aktif sporcular ile bahis ilişkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Geçen yıl Portland Trail Blazers’ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat oyuncusu Terry Rozier’in yasa dışı kumar suçlamalarıyla gündeme gelmesi, ligde benzer tartışmaların daha önce de yaşandığını hatırlatmıştı.