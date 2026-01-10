Giannis Antetokounmpo son anlarda sahne aldı, Bucks Lakers’ı devirdi

NBA’de Milwaukee Bucks, sahasında Los Angeles Lakers’ı 105-101’lik skorla geçmeyi başardı. Sağ baldırındaki sakatlık sonrası en düşük skorlu maçlarından birini oynayan Giannis Antetokounmpo, 21 sayıyla mücadele ederken karşılaşmanın son anlarında galibiyetin mimarı oldu.

Mücadele 101-101 eşitlikle sürerken bitime 39 saniye kala LeBron James’in şutunu bloklayan Giannis, son saniyelerde yaptığı top çalmayla Lakers’ın beraberliği yakalamasını engelledi.

Bucks’ta Kevin Porter Jr. 22 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Kyle Kuzma 13 sayı, Bobby Portis ise 11 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla galibiyete katkı sağladı.

Lakers cephesinde LeBron James 26 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, Luka Doncic 24 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

THUNDER’DAN 21 SAYILIK GERİ DÖNÜŞ

Oklahoma City Thunder, ikinci yarıda 21 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Memphis Grizzlies’i 117-116 mağlup ederek önemli bir geri dönüşe imza attı.

Thunder’da Jalen Williams 26 sayı ve 10 asistle öne çıkarken, Ajay Mitchell 23, Kenrich Williams ise 21 sayı kaydetti.

Grizzlies’te Jaren Jackson Jr. 23 sayı ve 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, GG Jackson 18, Santi Aldama ise 15 sayı üretti.

Alperen Şengün’ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers’a 111-105 mağlup oldu.

Üst üste beşinci galibiyetini alan Blazers’ta Toumani Camara 25 sayıyla öne çıkarken, Shaedon Sharpe ve Deni Avdija 20’şer sayı kaydetti.

Rockets’ta 30 sayı ve 12 ribauntla oynayan Kevin Durant, Wilt Chamberlain’i geride bırakarak NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 7. oyuncu oldu.