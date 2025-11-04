Giannis parladı, Milwaukee kazandı

NBA’e sekiz maçla devam edildi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Milwaukee Bucks, Indiana Pacers’ı 117-115 mağlup etti. Oldukça çekişmeli geçen maçı Bucks 117-115 kazandı. Mücadeleye Milwaukee’nin yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun performansı damga vurdu. Yunan yıldız, 33 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sezona oldukça formda başlayan Giannis 34.2 sayı, 13.4 ribaund ve 7.2 asistle ortalamalarıyla oynuyor. Form grafiği oldukça yukarıda olan Antetokounmpo, yüzde 68.4’lük saha içi isabet oranıyla da büyük bir fark yaratıyor.

LAKERS YILDIZSIZ DA KAZANIYOR

LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Lakers ise kazanmayı devam ediyor. Portland Trail Blazers’ı 123-115 mağlup eden Lakers’ta Deandre Ayton 29 sayı, 10 ribaund ve Rui Hachimura 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Los Angeles Lakers böylece 8’inci maçında 6’ncı galibiyetini elde etti. Günün diğer sonuçları:

- Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 125-109

- Utah Jazz-Boston Celtics: 105-103

- Washington Wizards-New York Knicks: 102-119

- Dallas Mavericks-Houston Rockets: 102-110

- Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 114-106

- Sacremento Kings-Denver Nuggets: 124-130

- Miami Heat-Los Angeles Clippers: 120-119