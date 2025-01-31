GİB 820 UZMAN YARDIMCISI ALACAK | Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? GİB personel alımı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uzman yardımcısı kadrosunda 820 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) hangi puan türü ve KPSS'den kaç puan ile GİB personel alımı ilanına başvuruda bulunacağını araştırıyor. GİB uzman yardımcısı personel alımı ön başvurular ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS A puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 katı aday giriş sınavına çağrılacak. Peki, GİB uzman yardımcısı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? İşte, GİB personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar!

GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

GİB Gelir Uzman Yardımcısı personel alımı sınavı ön başvuruları 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından alınacak başvuruları kaçıran adaylar ise geç başvuru günü 19 Mart 2025 şeklinde.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN?

GİB personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak. Gelir uzman yardımcısı başvuruları için adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlemlerini tamamlayacak. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ön başvuru sonuçlarında adayların KPSS puanları ve nihai başvuru hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 820 gelir uzman yardımcısı personel alımı şartları şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMINDA KPSS ŞARTI

820 gelir uzman yardımcısı personelin istihdam edileceği ilan edilen duyuruda adaylarda 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

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