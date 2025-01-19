GİB'den nakit ödeme isteyen işletmelere ilişkin yurttaşlara uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kartla ödeme imkanı sunmayan işletmeler hakkında yurttaşlara uyarılarda bulundu.

GİB'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Yazarkasa ve pos cihazı birleşti. Ödeme Belgesi ile fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal hizmet satışı yapan işletmelere, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak, banka ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmek zorunlu hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

"Kartla ödeme kabul etmeyen her bir tespit için ayrı ayrı ceza bulunduğu" kaydedilen açıklamada, birinci sınıf tüccarlar için 28 bin TL, ikinci sınıf tüccarlar için 14 bin TL ceza olduğunu açıkladı.

Yurttaşlara yapılan çağrıda, "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan, nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" uyarısı yapıldı.