GİB'den 'yurtdışına çıkış harcı' için yurttaşlara uyarı

150 lira olan yurtdışı çıkış harcına zam geleceğine ilişkin çalışma başlatıldığı belirtilirken Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez" uyarısı yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcına ilişkin açıklamalarda bulundu.

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurtdışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurtdışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" denildi.

Açıklamada, "Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.