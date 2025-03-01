GİB duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

İKİNCİ TAKSİT 31 TEMMUZ'A KADAR ÖDENMELİ

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.