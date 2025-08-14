Giriş / Abone Ol
GİB verileri: 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısı kaç oldu?

Suriye'ye dönenlerin sayısı 8 Aralık'tan bu yana 411 bin 649 oldu. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649'a, 2016'dan bu yana ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Güncel
  • 14.08.2025 09:45
  • Giriş: 14.08.2025 09:45
  • Güncelleme: 14.08.2025 09:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar Şam'a girmiş, Beşar Esad yönetimi ülkeden ayrılmıştı.

