GİB verileri: 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısı kaç oldu?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar Şam'a girmiş, Beşar Esad yönetimi ülkeden ayrılmıştı.