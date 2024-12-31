GİB’den ‘yurt dışına çıkış harcı’ mesajı: Eski yöntem tarihe karışıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurttaşlara yurt dışı çıkış harcının ödenme işlemine ilişkin bilgilendirme SMS’i gönderdi.

GİB, 1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışı çıkış harçlarının harç pulu alınarak ödenmesi işleminin sona ereceğini hatırlattı.

Yurt dışına çıkış harcı, GİB’in internet sitesinden, GİB mobil uygulamasından ve yetkili bankaların çevrimiçi kanallarından ödenebilecek.

Aynı zamanda PTT, havalimanı ve çıkış kapısı kiosklarından ve vergi dairelerinden de yurt dışına çıkış harcı ödemesi yapılabilecek.

HARÇ PULU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pullar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Tebliğe göre, 31 Aralık 2024 gününün sonuna kadar 500 lira olarak yapılan harç ödemeleri, 10 Ocak 2025 gününün sonuna kadar geçerli olacak. Yurttaşlardan fark istenmeyecek.

Yeni yılda yurt dışına çıkış harcı 500 liradan 710 liraya yükseltildi. 1 Ocak’tan sonra ödenen harçlar için bu fiyat geçerli olacak.