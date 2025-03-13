Gibi 6. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? Gibi yeni sezon yayın saati

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 6. sezonunun ilk bölümüne ilişkin tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Gibi yeni sezon yayın saati de netleşmiş oldu. Fragman sonrası ise Gibi 6. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak sorusu gündeme oturdu. İlk sezonu 2021'de yayınlanan fenomen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki, Gibi 6. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte Gibi yeni sezon yayın saati!

GİBİ 6. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Gibi dizisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 6. sezon 14 Mart 2025 Cuma günü yayınlanacak. Gibi'nin 6. sezonu 13 Mart 2025 gece yarısından hemen sonra ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacağı öne sürülüyor.

GİBİ YENİ SEZON YAYIN SAATİ

Gibi'nin yeni sezon yayın saatinin bu gece saat 00.00'dan sonra olacağı tahmin ediliyor. Dizinin X hesabından yaptığı duyuruda: "Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda..." dendi.