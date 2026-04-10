‘Gibi’si fazla, bu bir darbedir!

Politika Servisi

AKP, Bursa Belediyesine çöktü. CHP Ankara İl Başkanı ve Bornova Belediye Başkanı gözaltına alındı. Gerekçe; İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yargılandığı kooperatif davası.

Bu kadarla bir günü geçirmek ne mümkün! Kadın komedyen, Padişah Süleyman’a hakaret etme gerekçesiyle savcılıkta. Sahnedeki şaka, karakolda gerçeğe dönüştü. Sendikacı Başaran Aksu, patron şikâyetiyle cezaevine gönderildi. Türkiye’nin en çok bilinen dizi oyuncuları ve televizyoncuları, sabahın kör karanlığında uyuşturucu operasyonu gerekçesiyle evlerinden alındı. Yetmedi; IŞİD saldırısını videoya alırken kullandıkları ifade yüzünden gözaltına alınan iki isimden biri tutuklandı.

Dünyanın demokratik yönetime sahip herhangi bir ülkesinde tüm bunların yaşanması imkânsız. Darbe sonrası oluşturulan cunta yönetimlerinde bile görülmesi son derece istisnai bir durum olabilir. Ama bunlar Türkiye’de artık vaka-i adiye olarak görüldüğü için iktidarı hiç rahatsız etmiyor. Tersine, bu onlar için bir yönetim şekline dönüşmüş durumda.

Rejimin adını bir kez daha ifade etmekte fayda var: Yaklaşık dokuz yıl önce gerçekleşen bir referandumla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, artık otoriter bir Saray Rejimi’ne dönüşmüştür. Baskı rejimi, her geçen gün kendini daha net şekilde hissettiriyor. Rejim, kendisini yalnızca muhalefet güçleri üzerine değil, toplumun tüm kesimleri üzerinde bir tahakküm kurmak üzere inşa ediyor. Sandık günü yaklaştıkça şiddeti artan bir iktidar göreceğiz. Çözüm, demokratik anayasa, AB uyum programı gibi başlıklar aldatmacadan öte bir anlam ifade edemez. Bugün toplumun hiçbir kesimi kendini güvende hissetmiyor. Tutuklanmak için gazeteci, sendikacı veya belediye başkanı olmanız gerekmez; on yıl önceki bir sosyal medya paylaşımından, on yıl önce yapılan bir ticari anlaşmadan ya da on yıl önceki kamudaki görevinizden dolayı tutuklanabilirsiniz.

Hiçbir iktidar Türkiye’nin demokrasi kültürünü, direniş geleneğini sopayla terbiye edemedi. Cumhur İttifakı’nın akıbeti de benzer olacak.