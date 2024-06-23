Gıda devi iflas etti, 200 işçi işsiz kaldı

Ekonomi Servisi

Kuruyemiş ve baharat sektöründe faaliyet gösteren Maksul Gıda iflas bayrağını çekti. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 çalışan işsiz kaldı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. Şirket ekonomik zorluklar nedeniyle 150'ye yakın şubesini geçtiğimiz aylarda kapatmıştı. Kalan 50 şubenin de kapatılmasıyla şirketin faaliyetleri sona ermiş oldu.

Yeniçağ'ın haberine göre, 200’den fazla bulunan şirket ekonomik zorluklara dayanamadı. İflasın başlangıcı 3 yıl önce başladı. Şirket 3 yıl önce konkordato talebinde bulunmuştu. Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan kuruyemiş devinin ülke genelindeki 200'den fazla şubesinde yaklaşık 200'e yakın çalışanı da işsizler ordusuna katılmış oldu.