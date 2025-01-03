Gıda enflasyonu ücret zammını geçti

Ekonomi Servisi

Geride kalan yıla ilişkin son enflasyon verileri bugün açıklanacak. Resmi enflasyondan önce, öncü veriler açıklanmaya devam etti. Dar gelirlilerin sepetinde en çok yeri kaplayan gıdada fiyat artışları sürüyor. Gıda enflasyonu, farklı araştırma raporlarında yüksek seviyelerini korurken harcama kalemlerinde zam şampiyonları da gıda ürünleri oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Aralık 2024 dönemine ait gıda fiyat endeksini açıkladı. TEPAV'a göre, aralık ayında gıda enflasyonu aylık 1,34 olarak gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise aralıkta yüzde 38,5 olarak tespit edildi. TEPAV araştırmasının sonuçlarına göre, aralık ayında yalnızca gıda enflasyonu dahi, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın üstünde gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU SEBZE MEYVE

TEPAV'a göre aralıkta kırmızılahana, patlıcan ve nar gibi ürünler zam şampiyonu oldu. Taze meyve ve sebzelerin dışında, balık, bal ve toz tatlılarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Geçtiğimiz ay taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler arasında kabak, ayva ve kivi öne çıktı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) da aralık ayının zam şampiyonlarını dün açıklandı. İstanbul'un zam şampiyonu aralık ayında yüzde 26,99 ile taze fasulye oldu. Yüzde 24,28 ile lahana, yüzde 15,03 ile kıvırcık salata, yüzde 14,94 ile yeşil soğan, yüzde 14,20 ile yaş üzüm ile çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 11,22 ile çikolata gıdada zam şampiyonunu takip etti. Gazete harcamaları da yüzde 21,18 arttı.

Aralıkta gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, yüzde 21,97 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Azalışta domatesi, yüzde 12,85 ile karnabahar, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 10,54 ile kabak, yüzde 9,89 ile portakal ve yüzde 8,32 ile ıspanak takip etti.

TEPAV'ın araştırmasından önce açıklanan Türk-İş mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,54, İTO'nun açıkladığı İstanbul gıda enflasyonu ise aylık yüzde 0,93 olmuştu. Yıllık gıda enflasyonunda da Türk-İş'in tespiti yüzde 45,5, İTO'nun tespiti de yüzde 46,9 olmuştu. Bir önceki gün İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 40,64 olarak belirlenmişti.