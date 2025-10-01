Gıda enflasyonunda artış sürüyor: 6 ayın zirvesinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 1-30 Eylül 2025 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,81 oranında arttı. Böylece aylık gıda enflasyonu, son aylarda olduğu gibi yüzde 2’nin üzerinde seyrini sürdürdü. Ayrıca bu artış mart ayından bu yana en ciddi yükseliş oldu.

SİVRİ BİBER ZİRVEDE

Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en fazla düşen ürünler limon, salatalık ve karpuz oldu. Buna karşılık sivri biber, çarliston biber ve kıvırcık fiyatlarında belirgin artışlar kaydedildi.

Fiyatlar sivri biberde yüzde 78, çarliston biberde yüzde 53,6, kıvırcıkta yüzde 48,9 oranında arttı. En fazla düşüş olan limonun fiyatı ise yüzde 50,7 azaldı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı Antep fıstığı, sakatat ürünleri ve reçelde görülürken lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içecek fiyatlarında düşüş yaşandı.

Zirvede yer alan Antep fıstığının fiyatının artış oranı yüzde 24,6 oldu.