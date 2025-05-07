Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programıyla geçen 23 ayda yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya inse de Türkiye, gıda fiyatlarındaki artışta dünya liderliğini elden bırakmadı. OECD ve FAO verilerine göre, Türkiye hem aylık hem yıllık gıda enflasyonunda diğer ülkeleri geride bırakarak halkın sofrasındaki yangını gözler önüne serdi. Türkiye, enflasyonda 'dünya lideri' konumunu kimseye kaptırmıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından geçen 23 ayda ancak yüzde 37,86 seviyesine gerileyebilen yıllık enflasyon, Arjantin'le yarıştan vazgeçmiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri içinde Türkiye, gıda enflasyonunda da birinciliğini koruyor.

Bakan Şimşek ekonomi yönetiminin başına atandığında yüzde 39,59 olan enflasyon, 2025 Nisan'da da bu seviyeye yakın hesaplandı. Şimşek göreve geldiğinde yüzde 52,52 olan gıda enflasyonunun yüksek seyrine devam etmesi ise Bakan'ın pembe tablosunun inandırıcı olmadığını gösteriyor.

Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 55,9 ile Türkiye'nin hemen önünde seyrediyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, dünyada gıda enflasyonu, güncel nisan verilerine göre yıllık ortalama yüzde 7,6. Ülkedeyse gıda fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 36,09 ile dünyanın 4,75 katı. Aylık gıda enflasyonu verisi olan yüzde 9,21 oranı da pek çok ülkenin yıllık manşet enflasyonundan dahi yüksek seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güvenilir olmayan resmi oranları ile dahi dünyada gıda fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerden olma özelliğini kaybetmeyen Türkiye, en yakın 'rakiplerine' de fark attı. OECD ülkelerinin güncel gıda enflasyonu verileri de, ülkedeki krizi gözler önüne seriyor. Türkiye'yi 2'nci sıradan takip eden Japonya'da güncel gıda enflasyonu yüzde 8,8, Norveç'te 7,5, Kosta Rika'da 6,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin aylık gıda enflasyonu, en yakın ülkenin yıllık oranlarını geçti. Daha önce gıda enflasyonu ile mücadele eden Meksika'da yıllık oran yüzde 3,2 olurken Finlandiya'da bu oran yüzde 1,6'da kaldı.