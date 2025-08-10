Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, OECD verilerinin güncellendiği her ay, gıda enflasyonunda açık ara liderliğini sürdürüyor.

Hem resmi TÜİK verileri hem de uluslararası istatistikler, yurttaşın sofrasının her geçen gün daraldığını gözler önüne seriyor.

Dar gelirlilerin sepetinin önemli kısmını oluşturan gıdada enflasyon Türkiye'yi 'dünya liderliği' konumundan indirmiyor. OECD haziran raporuna göre, Türkiye 38 OECD ülkesi içinde gıda fiyatlarında yıllık en fazla artışın görüldüğü ülke.

Ülke dünyada gıda fiyatlarının en çok arttığı ülke olmayı sürdürdü. Ülkenin yıllık gıda enflasyonu, pek çok ülkenin yıllık manşet enflasyonunu katladı. Resmi enflasyona göre temmuzda gıda fiyatları yıllık yüzde 27,95 oranında artış kaydetti. Güncel Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye’ye en yakın ülke Estonya’da yıllık gıda enflasyonu yüzde 8,4. Ülkenin gıda fiyatlarındaki artış oranı, OECD ortalaması olan yüzde 4,6’nın tam 6 katı oldu.

ÜLKE ENFLASYONU %30’UN ALTINA İNMİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de dünyada gıda enflasyonun geçtiğimiz ay aylık yüzde 1,5 olduğunu açıkladı. FAO gıda fiyat endeksinde yıllık artış oranı ise yüzde 7,6 oldu.

AVRO BÖLGESİNDE %5’İ GEÇEN YOK

OECD haziran raporunda, Türkiye'nin manşet enflasyonuna da dikkat çekildi. Raporun referans aldığı haziran ayında yüzde 35,05 olan manşet enflasyon temmuzda da 33,52 oldu. Raporda, Türkiye dışında hiçbir ülkenin yüzde 5'in üzerinde yıllık manşet enflasyon açıklamadığının altı çizildi. En düşük oranlar ise yüzde 0,2 ile Kosta Rika ile Finlandiya, yüzde 0,1 ile İsviçre'de görüldü.

Avro bölgesinde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, "Eurostat'ın ön tahminine göre Temmuz 2025'te Avro Bölgesi'nde yıllık manşet enflasyon istikrarlı kalırken çekirdek enflasyon değişmeden kaldı.

Enerji enflasyonu genel olarak istikrarlı seyretti. Bölgede yıllık hizmet enflasyonunun, haziran ayındaki yüzde 3,3 seviyesinden temmuz ayında yüzde 3,1'e gerilediği tahmin ediliyor" denildi.