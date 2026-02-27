Gıda enflasyonunda son iki yılın zirvesi: Artış yüzde 6,74

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) 2026 yılı Şubat ayı verileri yayımlandı. 1-25 Şubat döneminde derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 olarak hesaplandı. Bu oran, son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonu olarak kaydedildi.

Şubat ayına ilişkin TEGE verileri, gıda fiyatlarında belirgin bir artış eğilimine işaret ederken diğer kurumlar tarafından aynı döneme ilişkin veriler henüz açıklanmadı.

Taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler lahana, portakal ve kivi olurken; diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kaşar peyniri, tereyağı ve ayranda gerçekleşti. Buna karşılık baharat, ayçiçek yağı ve konserve balıkta fiyat düşüşleri tespit edildi.

ŞUBAT 2026'DA YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 33,8 OLARAK HESAPLANDI

Öte yandan KKTC-TEGE kapsamında 1-25 Şubat 2026 dönemine ilişkin aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak ölçüldü. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gıda enflasyonu yeniden yüzde 2’nin altına geriledi.