Gıda fiyatları artıyor, sahte ürün çoğalıyor

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.

Ekonomi Servisi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMUAR, her ay yaptığı gıda enflasyonu araştırmasının Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, gıda fiyatları mayıs ayında yüzde 0,8, yılın ilk beş ayında yüzde 26, son bir yılda ise yüzde 92,7 arttı.

KAMUAR raporunda, en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını, en yoksul yüzde 20’lik kesim ise yüzde 35,8’ini gıda için yaptığı belirtilerek, "Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye’de son 48 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri etkiliyor. Gıda fiyatlarındaki artış, mevsimlik etkilerle son aylarda yavaşlasa da ücretli ve emekli gibi sabit gelirliler her geçen ay gelirlerinin daha büyük bir kısmını gıdaya ayırmak zorunda kalıyorlar" ifadelerine yer verildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak ise gıda enflasyonunun yurttaşları ucuz ürünlere yönelttiğini ve bu durumun da sağlıksız taklit ve tağşiş ürün üretiminin artmasına neden olduğunu belirtti.

HALK GIDADAN KISIYOR

Toprak, Anka ajansına yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıldır taklit tağşiş ürünlerin listesini açıklamadığına dikkat çekti. Bakanlığın daha önce hazırladığı taklit tağşiş listelerine göre en çok zeytin ve zeytinyağında hile yapıldığını belirten Toprak, “Daha sonra süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve bal olarak bu liste giderek maalesef ki uzuyor” diye konuştu.

Toprak şunları söyledi: “Bu taklit ve tağşişleri önlemenin iki yolu var. Bir tanesi gıda enflasyonunu düşürmemiz gerekiyor. Yani yurttaşın alım gücünü artırmamız lazım. Çünkü son zamanlarda kira başta olmak üzere elektrik, ulaşım gibi birçok şeye zam geldi. Fakat asgari ücret aynı oranda. Dolayısıyla da yurttaşın kısabileceği tek şey burada gıda gibi görüyor. Yurttaş daha ucuz yani hileli ürünlere yöneltiyor. Diğer taraftan da bu insanlarda ucuz bir ürüne ulaşma isteği olduğu için de bu ürünler üretilmeye devam ediyor. Dolayısıyla halkın alım gücünü artırdığımız zaman yurttaş bu ürünleri tercih etmeyecek. Gıda enflasyonu düştüğü zaman da taklit ve tağşişle mücadele edilmiş olacak."

Bakanlığın yaptığı gıda denetimlerinin yetersiz olduğunu sayısal verilerle anlatan Toprak, "Siz yılda bir kez yaptığınız denetimle gıda güvenliğini ve halk sağlığını sağlayamazsınız. Başta gıda mühendisi olmak üzere istihdam artırılıp denetimlerinde etkin bir şekilde sağlamanız lazım. Bunlar yapılmadığı sürece ne yazık ki taklit ve tağşişle yüz yüze kalacağız" görüşünü dile getirdi.