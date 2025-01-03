Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de yine arttı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin geçen yılı 2023'deki seviyesinin yaklaşık yüzde 2,1 atında kapattığını duyurdu.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, Aralık 2023'e göre yüzde 6,7 artışla ortalama 127 puan oldu.

ŞEKER FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ

FAO dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olan endeks, 2024'ü tahıl ve şeker fiyatlarındaki önemli düşüşlerin bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki daha küçük artışlarla dengelenmesiyle bir önceki yılki seviyesinin yüzde 2,1 altında tamamladı.

Küresel gıda fiyatlarının aralıkta şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya ve Hindistan gibi ana üretici ülkelerdeki şeker kamışı mahsulü beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle kasıma göre yüzde 5,2 geriledi. Endeksin 2024'ü bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,1 altında tamamlaması dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,5 geriledi. Endeks, 2024'ün tamamında küresel arzın sıkılaşması nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 9,4 üstüne çıktı.

Tahıl Fiyat Endeksi, aylık bazda değişmedi. Endeks, 2024'ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,3 gerisinde kalarak, 2022'deki rekor seviyeden sonra ikinci yıllık düşüşünü kaydetti.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi art arda yedi aylık artışın ardından kasımda 0,5 düştü. Endeks, Aralık 2023 değerinin yüzde 17 üstünde kaldı. Endeks, 2024'ün tamamında ise tereyağı fiyatlarında artışın etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,3 üstüne çıktı.

Et Fiyat Endeksi de aralıkta kasımda göre yüzde 0,4 arttı. Aralık 2023 değerinin yüzde 7,1 üzerine yükseldi. Endeks, 2024'ü bir önceki yılın seviyesinin yüzde 2,7 üstünde tamamladı.

TÜRKİYE'DE YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 43,6

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024 verilerine göre, Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 43,58 oranında artış gösterdi.