Gıda fiyatları son bir yılda yüzde 54,5 arttı

Haber Merkezi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, gıda fiyatlarının bu ay, geçen aya göre yüzde 3,2 oranında arttığını, yılın sekiz aylık dönemindeki fiyat artışının yüzde 27’yi bulduğunu, aralıksız 63 aydır artan gıda fiyatlarında bir yıllık artışın ise yüzde 54,5 olduğunu bildirdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE birimi KAMUAR, fiyatlarını Türkiye’de yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2025 raporunu açıkladı.

Gıda fiyatlarının, Türkiye’nin enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den Ağustos 2025’e kadar yüzde bin 313 oranında arttığı bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında 1.159 lira, şubat ayında 1.185 lira, martta 1.265 lira, nisanda 1.287 lira, mayısta 1.301 lira, haziranda da 1.360 lira, temmuzda 1.369 lira, ağustosta ise 1.413 lira ödemek zorunda kaldılar. Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi Haziran 2020’den bu yana, yani 63 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artıyor. Gıda fiyatlarında, ağustostaki yüzde 3,2 oranındaki artışla birlikte yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam artış yüzde 27 olarak gerçekleşti. 12 aydaki ortalama gıda enflasyonu da yüzde 57,2 oldu. On iki aylık ortalama fiyat artışı ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 39,9; et-balık fiyatlarında yüzde 41,1; süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 32,4 oldu. Yıllık ortalamalara göre yağ fiyatları yüzde 36,5; meyve fiyatları yüzde 158,5; sebze fiyatları ise yüzde 135,6 oranında arttı. Bakliyatta son 12 aylık ortalama fiyatlar bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 23,2; diğer gıda fiyatları ise yüzde 35,5 oranında zamlandı."