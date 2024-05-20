Gıda güvenliği için etkin denetim şart

Ekonomi Servisi

Son zamanlarda iş yerlerinde artan gıda zehirlenmelerine dikkat çeken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, zehirlenmelerinin "Düşük fiyat politikaları" sebebiyle yaşandığı vurgulandı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası işyerlerinde yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada son yıllarda çalışan insan sayısı, hızlı kentleşme, okul ve şirket sayısının artışı gibi demografik etkenlerle toplu beslenme hizmetlerine talebin arttığına; böylelikle çok sayıda toplu yemek üretimi yapan firmanın kurulduğuna ve büyük bir pazar oluştuğuna dikkat çekildi. "Bu hizmet ve üretimi sadece kar amacı ile yapan, maliyet endişesi ile kalitesiz ve güvenli olmayan yemekleri sunan, halk sağlığını önemsemeyen, gıda mühendisi çalıştırmaktan kaçınarak kontrol mekanizmasını ortadan kaldıran firmalar sebebiyle, özellikle son günlerde 'gıda zehirlenmesi' vakalarında artış yaşanmaktadır” denilen açıklamada, “Kurumlar, hizmet alımında ilk ve en önemli kriter olarak fiyatı görmektedir. Kaliteli hammadde kullanmayan ve hijyenik koşullarda üretim yapmayan bazı yemek firmaları, ucuz fiyat verdiği için tercih edilirken, kayıt dışı üretimle vergi kaybına sebep olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Yemek hizmetinin verilmesi için gerekli şartların, 'ucuz yemek' ve 'düşük fiyat politikaları' sebebiyle, ikinci plana atılması ve görmezden gelinmesi, toplum sağlığını sık sık karşılaşılan gıda zehirlenmeleri ile tehlikeye atıldığı vurgulanarak “Gıda güvenliğinin sağlanmasında en önemli konu, etkin ve nitelikli denetimlerdir. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için, toplu yemek üretimi ve tüketimi yapılan yerlerin yeterli sıklıkta ve etkin denetimi zorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden de anlaşılacağı üzere, 'Gıda Kontrol' konusunda görevli uzman sayısı istenen seviyede değildir, görev alması gereken gıda mühendislerinin sayısı da yetersizdir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gıda mühendislerinin istihdamının artırılmalıdır” denildi.