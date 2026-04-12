Gıda krizi bir hak meselesidir

HABER MERKEZİ

Kadıköy Belediyesi ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) işbirliğinde dün Alan Kadıköy’de “Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı” düzenlendi. Birçok kentteki belediyeden uzmanların ve Avrupa’dan akademisyenlerin katıldığı çalıştayda, kentlerde derinleşen gıda krizi ve çözüm yolları tartışıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı gıda enflasyonunun toplum üzerindeki etkilerine değindi. Kösedağı, “Türkiye, %28,3’lük gıda enflasyonuyla maalesef OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Yaşam maliyetlerindeki bu artış tüm hayatımızı derinden sarsarken; her birimizin her gün çarşıda, pazarda, markette bizzat hissettiği üzere, gıda ürünleri bu enflasyon baskısından en çok etkilenen kalemlerin başında geliyor. Oysa gıda hakkı, 1948’den bugüne İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer aldığı gibi en temel insan haklarından biri. Dolayısıyla yaşadığımız iklimde gıda krizi bir ekonomik sorun olmaktan çıktı. Gıdaya erişim, toplumun geniş kesimleri için bir mücadele alanı haline geldi ve insanca ve haysiyetli bir yaşamın meselesine dönüştü.” dedi.

‘BU BİR ADALET SORUNU’

Kösedağı, “Biz sosyal demokrat belediye başkanları olarak bu ortamı değiştirmeyi kendimize görev olarak biliyor, toplumun geniş kesimlerinin verdiği bu mücadeleye günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda yanıt vermeye çabalıyoruz. Bugün de sosyal demokrat belediyeler; örneğin kooperatifler aracılığıyla yerel üreticilerden temin ettiği sütü çocuklara dağıtırken aynı zamanda bu ülkenin geleceğinin gelişimine destek veriyor ya da kent lokantalarını yaygınlaştırarak emekliler gibi yoksulluğun yeni görünümlerine maruz kalan kesimlerin yaşam mücadelelerine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ise gıda krizinin bir adalet sorunu olduğunu vurgulayarak “Her bireyin doğuştan sahip olduğu en temel insan hakkıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın da “Yaklaşık 1 milyar insan kronik açlık çekiyor. Demek ki mesele üretim sorunu değil, mesele dağılım sorunudur. Başka bir deyişle siyasi bir meseledir” diye konuştu. Çalıştayın oturumlarında “Akademi ve Sivil Toplum Perspektifi” başlığı ve “Kentsel Gıda Stratejileri: Yerel Çözümler ve Uygulamalar” başlıkları da ele alındı.

‘AÇLIK ÇEKEN İNSAN SAYISI 2 MİLYAR KİŞİ CİVARINDA’

Çalıştay kapsamında düzenlenen panellerde gıda sistemlerinin mevcut durumu, kentlerde artan gıda güvencesizliği, çocuk sağlığı, iklim krizi ve sosyal adalet başlıkları ele alındı. Panelde konuşan bazı uzmanların şu açıklamaları ön plana çıktı:

Prof. Dr. Fikret Adaman: Açlık çeken veya yetersiz beslenen insan sayısı iki milyar civarındayken her yıl üretilen gıdanın üçte biri çöpe atılıyor ve bu tablo sistemsel bir eşitsizliği açık biçimde ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Alejandro Colás: “Kentlerde gıda meselesi yalnızca fiyat ya da tedarik sorunu değil; belediyelerin kimi öncelediğini ve adaleti kime ulaştırabildiğini gösteren doğrudan bir yönetim ve eşitsizlik meselesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerin rolü belirleyicidir.

Dr. Bülent Şık: Yetersiz beslenme, toksik maruziyetler ve sağlıksız gıdaya erişim aynı krizin parçalarıdır ve bu nedenle çocuk sağlığı bütüncül bir kent politikası gerektirir.

Doç. Dr. Dalya Hazar: Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim yalnızca tarım ya da sosyal yardım değil; iklim krizi ve sosyal adaletle birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle belediyeler çok katmanlı politikalar geliştirmesi gerekir.