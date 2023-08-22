Gıda malzemesi yüklü kamyon küle döndü

Aydın’ın Çine ilçesinde bir gıda zincirinin malzemelerinin yüklü olduğu kamyon seyir halindeyken yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyon ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri 22.08.2023 11:53 Giriş: 22.08.2023 11:53

Güncelleme: 22.08.2023 11:53 Kaynak: İHA

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