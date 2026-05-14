Gıda mühendisi Bülent Şık'a tazminat cezası: Yazılarının silinmesine karar verildi

Gıda mühendisi ve bilim insanı Bülent Şık'a polen ürünlerine ilişkin halk sağlığı uyarıları nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Kartal'daki İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde saat 10.40 görülen davada mahkeme, Bülent Şık'ı 50 bin lira maddi tazminat cezasına mahkum etti.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığına göre Bülent Şık'ın, Bianet ve Gerçek Gündem'de konuyla ilgili yayımladığı yazıların kaldırılmasına da karar verildi.

Bülent Şık'a dava açan arı ürünleri markası BEE'O'nun üreticisi SBS Bilimsel Bio Çözümler, Şık'ın yazılarında markayı hedef aldığını, 'ticari itibarının zedelendiğini' ve 'satış kaybı yaşadığını' savunarak içeriklerin kaldırılmasını istemiş ve toplam 570 bin 187 lira 95 kuruş maddi tazminat talep etmişti.

"DENETİMLER YAPILSIN"

Dava öncesi dün BirGün'e konuşan Dr. Bülent Şık, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla polen, kekik suyu ve benzeri bitkisel ürünlerin satışında büyük bir artış yaşandığını belirterek bu ürünlerin sağlık zararlarına dikkat çekmek için bir yazı kaleme aldığını, bunun ardından hakkında dava açıldığını söylemişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın polen ve kekik suyu gibi bitkisel kökenli gıda takviyelerine denetimler ve düzenlemeler yapması gerektiğini vurgulayan Şık, şöyle konuşmuştu: