Gıda mühendisi Bülent Şık'a tazminat cezası: Yazılarının silinmesine karar verildi
Polen ürünlerine ilişkin halk sağlığı uyarıları nedeniyle hakkında dava açılan gıda mühendisi Bülent Şık, 50 bin lira maddi tazminat cezasına mahkum edildi. Şık'ın, Bianet ve Gerçek Gündem'de konuyla ilgili yayımladığı yazıların kaldırılmasına da karar verildi.
Gıda mühendisi ve bilim insanı Bülent Şık'a polen ürünlerine ilişkin halk sağlığı uyarıları nedeniyle açılan davada karar çıktı.
Kartal'daki İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde saat 10.40 görülen davada mahkeme, Bülent Şık'ı 50 bin lira maddi tazminat cezasına mahkum etti.
Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığına göre Bülent Şık'ın, Bianet ve Gerçek Gündem'de konuyla ilgili yayımladığı yazıların kaldırılmasına da karar verildi.
Bülent Şık'a dava açan arı ürünleri markası BEE'O'nun üreticisi SBS Bilimsel Bio Çözümler, Şık'ın yazılarında markayı hedef aldığını, 'ticari itibarının zedelendiğini' ve 'satış kaybı yaşadığını' savunarak içeriklerin kaldırılmasını istemiş ve toplam 570 bin 187 lira 95 kuruş maddi tazminat talep etmişti.
"DENETİMLER YAPILSIN"
Dava öncesi dün BirGün'e konuşan Dr. Bülent Şık, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla polen, kekik suyu ve benzeri bitkisel ürünlerin satışında büyük bir artış yaşandığını belirterek bu ürünlerin sağlık zararlarına dikkat çekmek için bir yazı kaleme aldığını, bunun ardından hakkında dava açıldığını söylemişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın polen ve kekik suyu gibi bitkisel kökenli gıda takviyelerine denetimler ve düzenlemeler yapması gerektiğini vurgulayan Şık, şöyle konuşmuştu:
"Eğer bu toksik madde içeriyorsa -ki polenin içerme ihtimali yüksek- piyasaya sürülen her ürünün toksik madde içerip içermediği kontrol edilerek tüketicinin önüne sunulması lazım. Türkiye'de öyle bir düzenleme yok. Üstelik çocuklara satışı yasak. 4 yaş altı çocuklara yasak ama ona rağmen her yerde 'bebeklere, çocuklara verilebilir' şeklinde pazarlanıyor. Özellikle de internet satış sitelerinde... Regülasyon (düzenleme) yapılsın, internette böyle kolayca pazarlanmasın, Tarım Bakanlığı’nın bir kontrol yapması lazım. Yani nedir bu ürünlerin etken madde içeriği... Pirolizidin alkaloidleri dediğimiz kanserojen bir madde karaciğer kanseri yapıyor. Yani onlara bakılması lazım. Avrupa'da saha çalışmaları var mesela İtalya'da, Almanya'da piyasadaki bütün bal ürünlerinin kontrol edildiği çalışmalar var.’’