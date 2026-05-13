Gıda mühendisi Bülent Şık yarın hakim karşısına çıkacak: Bilimsel uyarı yapmak suç değildir

Pandemi sonrası hızla artan bitkisel gıda takviyesi satışlarına yönelik sağlık riskleri konusunda yaptığı bilimsel uyarılar nedeniyle hakkında dava açılan gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Kartal'daki İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde saat 10.40 görülecek dava öncesi sağlık hakkı savunucuları ve meslek örgütleri basın açıklaması düzenleyecek. Meslek örgütleri ve yaşam savunucuları "Çocuk sağlığını korumak için bilimsel araştırmalara dayalı uyarılar yapmak suç değildir" dedi.

Dr. Bülent Şık’ın sosyal medya paylaşımları ile Bianet ve Gerçek Gündem’de yayımlanan yazılarında BEE’O markasını ve ürünlerini hedef aldığı ileri sürülerek hakkında dava açılmıştı. Davacı şirket, polen ve kekik suyu gibi gıda takviyelerinin kanser riski taşıyan pirolizidin alkaloitleri içerebileceğine ilişkin uyarıların marka itibarını zedelediğini öne sürmüş, söz konusu paylaşımların ardından satışların düştüğünü savunarak toplam 570 bin TL’yi aşan tazminat talebinde bulunmuştu.

"DENETİMLER YAPILSIN"

Dava öncesi BirGün'e konuşan Dr. Bülent Şık, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla polen, kekik suyu ve benzeri bitkisel ürünlerin satışında büyük bir artış yaşandığını belirterek bu ürünlerin sağlık zararlarına dikkat çekmek için bir yazı kaleme aldığını, bunun ardından hakkında dava açıldığını söyledi. Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın polen ve kekik suyu gibi bitkisel kökenli gıda takviyelerine denetimler ve düzenlemeler yapması gerektiğini vurgulayan Şık, şöyle devam etti:

"Eğer bu toksik madde içeriyorsa -ki polenin içerme ihtimali yüksek- piyasaya sürülen her ürünün toksik madde içerip içermediği kontrol edilerek tüketicinin önüne sunulması lazım. Türkiye'de öyle bir düzenleme yok. Üstelik çocuklara satışı yasak. 4 yaş altı çocuklara yasak ama ona rağmen her yerde 'bebeklere, çocuklara verilebilir' şeklinde pazarlanıyor. Özellikle de internet satış sitelerinde... Regülasyon (düzenleme) yapılsın, internette böyle kolayca pazarlanmasın, Tarım Bakanlığı’nın bir kontrol yapması lazım. Yani nedir bu ürünlerin etken madde içeriği... Pirolizidin alkaloidleri dediğimiz kanserojen bir madde karaciğer kanseri yapıyor. Yani onlara bakılması lazım. Avrupa'da saha çalışmaları var mesela İtalya'da, Almanya'da piyasadaki bütün bal ürünlerinin kontrol edildiği çalışmalar var.’’

Bu ürünlerin kolayca tanıtım ve satışının yapılabilmesine tepki gösteren Şık, ‘‘Sosyal medyada ünlüler bu firmaların reklam yüzü, satış pazarlama yüzü gibi. İşte bunları yazdığımız için de firma 'ürünlerimin satışını etkiledi, kârı düşürdü' diye dava açtı’’ dedi.