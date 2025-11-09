Gıda Mühendisleri Odası: 'Halka ne yedirdiniz?' sorusu yanıtsız kalamaz

BirGün 6 Kasım’da “Halka ne yedirdiniz?” başlığıyla yayımlanan haberiyle "Yerli ve milli" denilerek okullarda dağıtılan, kışlalarla kamu kurumlarına satılan Alpedo Dondurma’da insan sağlığını ölümcül düzeyde bozup hastanelik edebilecek seviyede bakteri ve dışkı kaynaklı bulaşma belirlendiğini gündeme getirdi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası da BirGün’ün haberiyle ilgili “Halka Ne Yedirdiniz? Sorusu Yanıtsız Kalamaz!” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “6 Kasım 2025 tarihli Birgün gazetesinde yer alan ve kamuoyunun vicdanını yaralayan ‘Halka ne yedirdiniz?’ başlıklı haber, uzun zamandır dile getirdiğimiz gıda güvenliği felaketinin vardığı noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Meslek odası olarak yıllardır yaptığımız uyarıların ne yazık ki dikkate alınmadığı, halk sağlığının göz göre göre tehlikeye atıldığı bu tablo, kesinlikle kabul edilemez” denildi.

"MÜNFERİT OLAYLAR OLARAK GÖRÜMÜYORUZ"

“Basına yansıyan bu tür skandalları münferit olaylar olarak görmüyoruz. Bu durumlar tam olarak denetim mekanizmalarındaki boşluğun ve siyasi tercihin bir sonucudur” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak her fırsatta vurguladığımız gibi, yeterli, dengeli ve güvenli gıdaya, sürdürülebilir ve ekonomik bir şekilde erişim, bir insan hakkıdır. Ancak ülkedeki mevcut tarım ve gıda politikaları, halkımızın bu temel hakka ulaşmasını sağlayamamaktadır. Bu vesileyle bir kez daha soruyoruz: Gıda güvenliği sizin için ne ifade ediyor? Güvenilir olmayan gıda tüketimine bağlı ishalden kansere kadar yüzlerce hastalık riski altında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın sağlığı hiçe sayılmaktadır. Temel sorumluluğu halk sağlığını korumak olan kamu otoritesi, görevini layığıyla yerine getirmelidir.

Bahsi geçen haberle ilgili firma yetkilileri ‘Son günlerde bazı basın organlarında yer alan laboratuvar sonuçlarıyla ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçlarımız uygundu. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) teyit amaçlı olarak numunelerimizi gönderdik. Ancak analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır’ açıklamasında bulunmuştur.

Bu olayda yaşanan belirsizliği gidermek ve kamuoyunu bilgilendirmek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevidir. Konuyla ilgili yapılanları şeffaf olarak ivedilikle paylaşmalı ve aşağıda belirttiğimiz soruları cevaplamalıdır. Bahsi geçen gıda firması risk esasına göre denetimleri düzenli yapılıyor mu, denetim sonuçları olumsuz mu çıktı, öyle ise toplatma ve imha bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak mı? Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere tüm yetkilileri, bu ve bunun gibi birçok gıda güvenliği problemini önlemeye ve “Halka Ne Yedirdiniz?” sorusuna gerek kalmayacak şekilde halk sağlığını en üst öncelik olarak kabul eden gıda egemenliğine dayalı, bilimsel ve kamucu politikalara derhal dönmeye çağırıyoruz.”