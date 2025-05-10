Gıda öğrencileri şenliğinde 'mücadele' sözü

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliklerinin düzenlediği 18. Geleneksel Mayıs Şenliğinde üniversite öğrencileri buluştu.

10 Mayıs Cumartesi günü ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde gerçekleşen şenlik, Akdeniz, İstanbul Aydın, Mersin, Samsun 19 Mayıs, Osmangazi, Konya, Hacettepe, ODTÜ, Ankara, Ege, Celal Bayar, Yıldız Teknik Üniversitesinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. ODTÜ Caz Topluluğu, Hacettepe Dalgalar Grubu, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri Dans Gruplarının sahne aldığı etkinlikte, Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri yaptıkları basın açıklamasıyla haksız yere içeride tutulan arkadaşlarına sahip çıktı, mücadele çağrısı yaptı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri olarak;

"Barikatları aşarak yolu açan İstanbul Üniversitesi’nden arkadaşlarımızı ve ülkemizin dört bir yanında daha aydınlık yarınlar için mücadele eden tüm sıra arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Anayasal haklarını kullanarak protestolara katıldıkları için tutuklanan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve tutuklu bulunan tüm sıra arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerektiğini buradan bir kez daha söylüyoruz.

Biliyoruz ki parasız beslenme, barınma ve ulaşım en temel haklarımızdır. Ancak yetersiz yurt kontenjanları nedeniyle tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum bırakılıyoruz; üniversite yemekhanelerinde sunulan yemekler ise sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacımızı karşılamıyor. Bize verilen KYK bursları, yalnızca bir aylık yurt ücretini ve günde iki öğün yemekhane ücretini bile karşılamıyor. Bu koşullar altında pek çok arkadaşımız ya okulunu bırakmak ya da geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalıyor. Mezuniyet sonrası ise bizleri ya işsizlik ya da yoksulluk sınırının altında ücretler bekliyor.

Bugün yükselttiğimiz ses yalnızca son haftalardaki hukuksuzluklara karşı değil; yıllardır biriken ve derinleşen tüm bu sorunlaradır.

Ancak inanıyoruz ki, tıpkı barikatları aştığımız gibi, bu sorunları da dayanışma içinde mücadele ederek aşabiliriz.

Kurulduğu günden bu yana hem mesleğimizin hem meslektaşlarımızın hakları için mücadele eden odamızın geleceği olan bizler, yaşadığımız tüm hukuksuzluklara karşı dayanışmayı büyütmeye ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz.