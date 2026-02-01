Gıda tercihleri bireysel değil

Tuğçe ÇELİK

Modern dünyada ne yediğimiz kadar, yeme tercihlerimiz de politik, kültürel ve biyolojik bir meseleye dönüşmüş durumda. ‘Obur Zihin: Yiyeceklerle İlişkimizin Evrimi’ kitabının yazarı John S. Allen, çalışmalarında insanın evrim sürecinde gıdayla kurduğu ilişkinin dönüşümüne odaklanıyor. Bu yıl “Kim Kimi Yiyor?” temasıyla düzenlenen 3. Sanat Dünyamız Film Günleri kapsamında İstanbul Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılarla bir araya gelen yazar, yemeğin bir aidiyet ve duygu pratiği olduğuna dikkat çekiyor. Allen neoliberal politikaların bu ilişkiyi nasıl dönüştürdüğünü de vurguluyor.

Biyoloji ile kültürü aynı düzlemde ele alan Allen, gıda tercihlerinin aileden devlete, piyasadan medyaya uzanan geniş bir ağ içinde şekillendiğini belirterek endüstriyel sistemin bedenle birlikte zihni de kuşattığını vurguluyor. Nöro-antropoloji alanında çalışmalar yapan Allen ile evrimsel süreçte gıdayla kurulan ilişkinin dönüşümünü konuştuk.

MANİPÜLE EDİLİYORUZ

Yazar, modern gıda ortamının insan beynini evrimsel sınırlarının ötesine ittiğini söylüyor. Endüstriyel gıda sisteminin hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenen doğamızı avantaja mı yoksa kırılganlığa mı dönüştürdüğü sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bir kırılganlığa dönüştürdü. Şöyle düşünün: Eğer içgüdüsel olarak çok az sayıda gıdayı güçlü biçimde tercih etseydik ve bedenlerimiz bu gıdalara kusursuz biçimde uyum sağlamış olsaydı, sadece onları yer ve mutlu olurduk. Oysa gıdayı pek çok ölçüte göre seçiyoruz: temel tat tercihleri (tatlı, tuzlu, yağlı), doyurabilme kapasitesi, dokusu ve benzeri özellikler; ayrıca içinde büyüdüğümüz aile ve kültürel çevrenin etkileri. Biz hepçiliz. Yani hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenen bir türüz. Herhangi bir gıdayı ‘doğal’ olarak görmediğimiz için endüstriyel gıda sisteminin ürünlerine bağımlı hâle gelmeye yatkınız.”

Allen, gıda tercihlerimizin nasıl şekillendiğini ise şöyle açıklıyor: “Bireysel duyusal özelliklerin ve kişilik niteliklerinin gıda seçimlerini etkilediği kuşkusuz. Ancak bu seçimler neredeyse her zaman bireyin büyüdüğü kültürel çevre tarafından sınırlandırılır. Dolayısıyla devlet öncesi, kapitalizm öncesi toplumlarda bile bireysel gıda tercihleri kültürel ortamla sınırlıydı. Bugün ise devlet politikaları ve piyasa güçleri, gıda tercihlerinin oluştuğu kültürel çevreyi şekillendiren görece yeni etmenler.Bir kültür içinde büyümüş herkes için gıda tercihleri tam anlamıyla bireysel değildir.”

Obur Zihin’de gıda endüstrisinin beynin ödül sistemlerine doğrudan seslendiğini vurgulayan yazar, bunu yalnızca beslenme krizi olarak değil zihinsel bir yönlendirme biçimi olarak da yorumlamak gerektiğine dikkat çekiyor: “Bu beslenme krizinin bir parçası. Çekici bulduğumuz maddelerin rafine edilmiş biçimlerini içeren gıdalara büyük miktarlarda ve çok kolay erişiyoruz; fırsat verildiğinde bunları kalori ihtiyacımızın çok üzerinde tüketme eğilimindeyiz. Bu durum, yaş ilerledikçe hayati tehlike yaratabilen sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu süreç iki yönlü bir ilişki: Belirli özelliklere sahip gıdalar talep ediyoruz ve endüstriyel üreticiler bunları sağlıyor. Ancak reklam ve fiyatlandırma yoluyla biz tüketicileri de manipüle ediyorlar.”

AŞIRI YEME EĞİLİMİ

İnsanların biyolojik olarak fazla yemeye yatkın olduğunu ancak kendilerini durdurmaya yönelik güçlü mekanizmalardan yoksun olduklarını söyleyen Allen, bu noktada bireysel farkındalığın mı yoksa kamusal gıda politikalarının mı önemli olduğu sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “İkisi de tek başına yeterli değil. İnsanlar aşırı yeme eğiliminin ya da kolaylığının farkında ve bunun neden kötü olduğunu biliyor; ama bu bilgi kilo vermeyi ya da beslenmeyi değiştirmeyi kolaylaştırmıyor. Öte yandan kamusal gıda politikaları belirli bir anda bireyin önündeki gıdayla dolaylı bir ilişkiye sahip. ‘Fazla’ yemek, ne kadar enerji harcadığımızla da ilgili. Kamusal politika düzeyinde fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi insanların daha az ya da daha iyi yemesini etkilemede rol oynamalı. Bireysel düzeyde ise çoğu insan için daha az değil daha çok yeme arzusunun oldukça doğal olduğunu kabul etmenin ötesinde bireylerin çeşitli müdahalelere açık olması gerekir.”

Kârı, verimliliği, seçeneği önceleyerek gıda üretimini ve tüketimini yeniden şekillendiren neoliberal politikaların insanın gıdayla kurduğu zihinsel ve kültürel ilişkiyi de değiştirdiğini söyleyen Allen, şunları aktarıyor: “Gıda üretimini şekillendiren yalnızca neoliberal politikalar değil; sanayileşme, sömürgeleştirme, kitle iletişim araçları ve modern çağın pek çok bileşeni de bu süreçte etkili oldu. Kültürün gıdayla ilişkimiz üzerindeki etkisini algılayış biçimimiz değişti. Kültür her zaman rol oynar; ancak etnisiteye, sınıfa ya da inanca açıkça dayanan bir ilişkiden ziyade bugün pek çok kişi için kitle medyası ve bilgi sistemlerinin akışkan, oluş hâlindeki kültürlerine dayalı bir ilişki söz konusu. Bunun olumsuz yanı insanların sağlıksız, ultra-işlenmiş gıdaların sınırlı bir yelpazesine aşırı derecede bağımlı hâle gelmesidir.”

ANNE YEMEĞİYLE ANILAR CANLI KALIR

Yemeğin bir hatırlama biçimi olduğunu ifade eden Allen, ‘ev yemeği’ ya da ‘anne yemeği’ kavramlarının güçlü duygusal çekiciliği olduğunu vurguluyor. Yazar, “Çocukken çevremizde konuşulan dili öğreniriz; çevredeki hangi maddelerin zihnimizde ‘gıda’ olarak sınıflandırılacağını da öğreniriz. Aileler güçlü bir kültürel gıda kimliğini koruyorsa bu durum geleneksel olmayan işlenmiş gıdalara karşı direnmemize yardımcı olur. Ancak büyürken bizi etkileyen tek şey aile değildir. Maliyet ve pratiklik gibi etkenler de gıda seçimlerinde önemlidir. Yine de geleneksel gıda kültürleri aile düzeyinde pekiştirilmezse ortadan kaybolur. Bellek, gıda ve duyguyu birbirine bağlayan anatomik ve hormonal bağlantılar vardır. Yaşadığımız mekânlarla, hayatımızdaki önemli kişilerle ve birlikte yemek yediğimiz alanlarla —özellikle evle— güçlü duygusal bağlar kurarız; ayrıca annelerimize yönelik içgüdüsel bağlar taşırız. Bu nedenle gıdayı ‘ev’ ya da ‘anne’ ile birleştirmek, bir yiyecekle kurduğumuz duygusal bağı güçlendirebilir. Bu bağlar, belirli bir gıda deneyimine ilişkin anıları çok daha dokunaklı ve canlı kılar” diyor.